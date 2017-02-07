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الثلاثاء 7 فبراير - 10:54
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آبل تسحب 88 ألف "آيفون" من الإمارات


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 7 فبراير 2017 - 10:01



آبل تسحب 88 ألف "آيفون" من الإمارات
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أعلنت شركة أبل الأمريكية عن استدعاء أكثر من 88 ألف هاتف آيفون من السوق الإماراتية، بحسب ما نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية في عددها الصادر أمس الاثنين.
 
وذكرت الصحيفة أن سبب الاستدعاء يعود إلى وجود عطل في تصنيع بطاريات هواتف "آيفون 6 إس"، يؤدي إلى إغلاق الأجهزة فجأة دون رغبة من المستخدمين.
 
ووجهت أبل خطابًا إلى وزارة الاقتصاد الإماراتية، تخبرها بأن عدد الهواتف التي تم استدعاءها يبلغ 88700 هاتف من فئة "آيفون 6 إس"، أنتجت في الصين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2015.
 
وأفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية، الدكتور هاشم النعيمي، أن عملية الاستدعاء تصنف ضمن حملات الاستدعاءات العادية، وتشمل فحص الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث مشكلات لا تتعلق بالسلامة الشخصية للمستخدمين.
 


الكلمات المفتاحية : تكنولوجيا, هاتف


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