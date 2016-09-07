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آبل تكشف رسميًا عن آيفون 7 وآيفون 7 بلس


وكالات
الاربعاء 7 سبتمبر 2016 - 19:01



آبل تكشف رسميًا عن آيفون 7 وآيفون 7 بلس
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كشفت شركة آبل رسميًا وقبل لحظات عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية من سلسلة “آيفون“، حيث أعلنت الشركة عن هاتفي آيفون 7 وآيفون 7 بلس، وذلك ضمن حدثها الخاص الذي تُقيمه حاليًا في مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتّحدة الأمريكية.
وقالت الشركة بأن هاتفي iPhone 7 و iPhone 7 Plus يملكان شاشة بقياس 4.7 إنش و 5.5 إنش على التّوالي بدقّة ريتينا تقدّم جودة إضاءة أعلى بمقدار 25% من الإصدار السابق، بالإضافة إلى تقديم ميزة الضغط ثلاثي الأبعاد الموجودة في الإصدار السابق من أجهزة آيفون.
ويعمل داخل الهاتفين شريحة A10 Fusion الجديدة بمعمارية 64 بت، وقالت الشركة بأنه أسرع بالمعالجة بمقدار 40% من الإصدار السابق A9 وبمرتين من A8، بالإضافة إلى أنه أسرع بالرسوميات بمقدار 50% من A9 وثلاث مرات من A8، وهو معالج أسرع بمقدار 120 مرّة من حيث المعالجة عن أول هاتف آيفون أنتجته الشركة وأسرع بمقدار 240 مرّة من حيث الرسوميات.
وأشارت آبل إلى أن آيفون 7 يقدّم كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، فيما تأتي الكاميرا الأمامية في الهاتفين بدقة 7 ميجابيكسل مع دعم إجراء محادثات “فيس تايم” FaceTime بدقة HD، فيما يأتي آيفون آيفون 7 بلس بكاميراتين خلفيتين كل واحدة منهما بدقّة 12 ميجابيكسل، الأولى تقدّم إمكانية التقاط صور عريضة والثانية توفّر إمكانية عمل زوم حقيقي بمقدار 2x ورقمي بمقدار 10x.
وقالت الشركة بأن نظام تشغيل iOS 10 سيتوفّر ابتداءً من 13 سبتمبر الحالي، والذي يُقدّم العديد من الميزات الجديدة والتحسينات على الأداء، بما في ذلك نظام الويدجيت الجديد والعديد من الميزات الجديدة.
وأوضحت الشركة بأن الإصدارين الجديدين من هاتف آيفون سيُتاحان بأسعار تبدأ من 649 دولار أمريكي لهاتف iPhone 7 مع سعة 32 جيجابايت، أما هاتف iPhone 7 Plus فسيبدأ سعره بـ 769 دولار أمريكي لنسخة 32 جيجابايت، فيما سيتوفّر الهاتفين بخمسة ألوان هي الذهبي والوردي والفضي، بالإضافة إلى لونين جديدين هما الأسود واللون الجديد الآخر الذي أطلقت عليه آبل اسم Jet Black.


الكلمات المفتاحية : آبل, آيفون, هواتف


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