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آدرار: بدء عملية إغاثة المتضررين من الأمطار


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 29 غشت 2016 - 19:24



آدرار: بدء عملية إغاثة المتضررين من الأمطار
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أطلقت الحكومة الموريتانية اليوم الإثنين من بلدية عين أهل الطايع شمالي موريتانيا عملية واسعة لإغاثة الأسر المتضررة جراء الأمطار والسيول التى عرفتها مناطق من ولاية آدرار مؤخرا.

وأشرف مفوض الامن الغذائي محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره، العملية المتضمنة توزيع كميات من الخيام والأغطية والأفرشة ومواد غذائية متنوعة من بينها الأرز والقمح والسكر والزيت والتمور .

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت السبت أن السلطات الادارية تحركت لإجلاء الأسر التى غمر الماء منازلها فى عين أهل الطايع، فيما انتقدت المعارضة الموريتانية بشدة ما سمته بـ"تقصير السلطة عن إغاثة المواطنين المتضررين".

وغمرت المياه أحياء فى عين أهل الطايع بسبب تشقق الربط الذي كان يحميها من السيول جراء الأمطار أمس الجمعة، مما أدى إلى انهيار الكثير من المباني فيها وبخاصة التى كانت مشيدة بالطين .
 


الكلمات المفتاحية : آدرار, السيول, أمطار, عين اهل الطايع


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