آلاف الموريتانيين يتنافسون في أولمبياد علمي



أطلقت وزارة التهذيب الموريتاني اليوم الأحد مسابقات الاولومبياد في المواد العلمية لسنة 2017 بمشاركة 6390 متسابقا.



وتهدف المسابقة وفقا للقائمين عليها إلى تعزيز مواهب التلاميذ فى المواد العلمية، واكتشاف الموهوبين منهم، إضافة إلى غرس روح التعاون واتخاذ المبادرة.



وتجري المسابقات على ثلاث مراحل، المرحلة الاولى انطلقت اليوم، والثانية بعد خمسة عشر يوما، ومرحلة التصفيات النهائية.



وسيحصل الفائز عبر مراحل المسابقة الثلاثة من السوابع، والروابع، على جائزة رئيس الجمهورية فى المواد العلمية.



وتنظم هذه المسابقات في عواصم الولايات في مواد الرياضيات والعلوم والفيزياء لصالح الأقسام النهائية في الثانويات، و في الرياضيات فقط للروابع في التعليم الاعدادي.



