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Sahara Media Agency : آيفون تثير رعب الشرطة الأوربية بمسدسها الجديد https://t.co/Ug1zyfJUys
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Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مسدس آيفون الجديد يثير رعب الشرطة فى أوروبا https://t.co/vgjvs5kUW5مسدس-آيفون-الجديد-يثير-رعب-الشرطة-… https://t.co/mB04pnmwrm
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آيفون تثير رعب الشرطة الأوربية بمسدسها الجديد


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 11 يناير 2017 - 12:23



آيفون تثير رعب الشرطة الأوربية بمسدسها الجديد
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وضعت قوات الشرطة الأوروبية في حالة تأهب  لمنع الواردات غير القانونية من "مسدس آيفون"، وهو سلاح مموه على هيئة الهاتف الذكي من شركة أبل.
المسدس الذي يمكن طيه ليصبح تماما على هيئة الهاتف الشهير، سيتم طرحه للبيع في أميركا في غضون أسابيع قليلة، وفي نقرة واحدة يفتح المسدس للتصويب مع خاصية الليزر، ، بحسب ما ورد على موقع "التايمز" الإلكتروني.

ووصل تنبيه للشرطة البلجيكية مطلع الأسبوع الجاري، بشأن المسدس الذي لم تعثر الشرطة على نسخ منه في البلاد إلا أنه من المتوقع وصوله قريبا إلى شوارع أوروبا.

وجاء في التنبيه: "للوهلة الأولى لا يمكن تمييزه عن هاتف آيفون، وهذا يعني أنه بالإمكان تضليلنا بشأنه".

الكابوس الحقيقي للشرطة هو المبيعات غير الشرعية للمسدس في وقت تكافح فيه الشرطة الأوروبية التهديدات الإرهابية.

ويباع المسدس بسعر 395 دولارا، أي أقل بكثير من سعر الآيفون الأصلي الذي يبلغ نحو 600 دولار تقريبا.

وقد تلقت الشركة المصنعة للمسدس في مينيسوتا 12 ألف طلب حتى الآن، وقال رئيسها التنفيذي كيرك كجيلبرغ إن الفكرة جاءت بعد أن رأى أحد الأطفال مسدسا في المطعم فأصيب بالخوف الشديد.

وأضاف كيرك "بات من الضروري حمل الأسلحة هذه الأيام، لكن حملها في مكان مثل محل العمل قد يصبح غير مريح للآخرين، ولتفادي كل ذلك نحن نعطي الناس فرصة إخفائه".

والسلاح ذو ماسورتين 9 ملم، ولا يصنف على أنه سري، بل قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية.
 


الكلمات المفتاحية : آبل, السلاح, مسدس


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