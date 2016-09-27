"آيفون روسي" مرتقب بـ130 دولاراً



تعتزم شركة روس إلكترونيكس الروسية تصنيع هاتف مكافئ لهاتف آيفون من حيث الجودة ومنافس بالسعر، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية تاس.



وقال مدير الشركة إيغور كوزلوف، في مؤتمر صحافي أخيراً، "سيكون لدينا هاتف آيفون روسي في عام 2018، والذي سوف يبلغ سعره حوالي 130 دولاراً".



وذكرت تاس أن شركة روس إلكترونيكس التي تم تأسيسها في عام 2009 تعتبر جزءاً من شركة روستيك المملوكة من قبل الحكومة الروسية. وتختص الشركتان كما أشار التقرير في تصنيع وتصميم القطع والمواد والتجهيزات الإلكترونية التي تستخدمها في تصنيع منتجاتها، بالإضافة إلى أجهزة المايكروييف وأشباه الموصلات.



يشار إلى أن الشركة تحصد 15 بالمائة من عائداتها السنوية من تصنيع منتجات للاستخدام المدني، و85 بالمائة من منتجات للاستخدام العسكري.

