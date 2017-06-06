أئمة يرفضون صلاة الميت على منفذي هجمات لندن







رفضت مجموعة مكونة من 130 إماماً في بريطانيا الصلاة على منفذي الهجمات التي تعرضت لها مدينة لندن وراح ضحيتها 7 أشخاص، وفق ما أوردت "الإندبندنت" البريطانية.



وقالت المجموعة في بيان، إنهم لن يقوموا بصلاة الجنازة على هؤلاء "الإرهابيين".





وحث الأئمة السلطات الدينية على سحب هذا الإمتياز نظرا للمبادئ الأخلاقية التى تعتبر جوهرية للإسلام،مشيرين إلى أنهم لن يصلو على مرتكبي هذا الحادث.



من جهة أخرى، كشفت الشرطة البريطانية أمس عن هوية منفذي هجمات لندن، وقالت الشرطة ، إن خورام بوت، هو أحد مهاجمي جسرلندن، وهو من أصول باكستانية، بينما المنفذ الثاني هو رشيد رضوان، وهو من أصول مغربية ليبية.



وقال قائد شرطة مكافحةالإرهاب البريطانية مارك راولي، إن بوت (27 عاماً) هو مواطن بريطاني مولود في باكستان، وكان معروفا للشرطة ولجهاز المخابرات الداخلية، ورضوان (30 عاماً) "ادعى أنه مغربي وليبي"، ولم يكن معروفاً من قبل.



يذكر أن مدينة لندن البريطانية تعرضت لهجمات راح ضحيتها 7 أشخاص، وأصيب ما يقرب من 48 آخرين.





