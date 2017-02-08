أبرز الأحداث المتوقعة اليوم الأربعاء 08 فبراير 2017



محلياً



زيارة رئيس غينيا بيساو : زيارة رئيس غينيا بيساو جوزيه ماريو فاز، إلى موريتانيا، تدخل في يومها الثاني والأخير.



إضراب طلاب المعهد : يدخل هذا الإضراب المصحوب باعتصام في أسبوعه الثاني، ويرفع المضربون العديد من المطالب في مقدمتها توفير المساعدة الاجتماعية والنقل من وإلى المعهد، بالإضافة إلى فتح التسجيل في السنة الأولى والثانية، والماستر.



أفريقياً



شبح التمرد العسكري يخيف الإيفواريين : تعيش كوت ديفوار اليوم على وقع تمرد طال بعض القطاعات العسكرية رفضاً للظروف التي يعيشها أفراد هذه القطاعات، وتواصل الحكومة جهودها لإنهاء هذا التمرد بهدوء، فيما وقعت أمس عمليات إطلاق نار.

التمرد الذي تجدد أمس تشارك فيه قوات خاصة.



الصومال تختار رئيسها : يختار أعضاء مجلسي النواب والأعيان في الصومال اليوم رئيسا للبلاد من بين 23 مرشحا يتنافسون على المنصب، من أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود، في انتخابات تأجلت منذ أغسطس العام الماضي وهيمنت عليها الوعود بتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية لبلد تمزقه أعمال العنف.



الملف الليبي أمام مجلس الأمن : يستعد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم لتقديم إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا للمرة الأولى خلال العام 2017، وسبق أن قدم كوبلر آخر إحاطة له حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، في 6 ديسمبر 2016، استعرض خلالها ما أنجزته البعثة من مهام والتحديات التي تواجه عمل البعثة وتوقعاته بالنسبة لليبيا خلال العام 2017.



دولياً



السباق نحو الإليزيه وفضيحة فيون : تستمر اليوم حملة الانتخابات الرئاسية في فرنسا، في ظل الحديث عن تطورات جديدة ستحدث اليوم بخصوص فضيحة مرشح اليمين فرانسوا فيون، فيما يتعلق بتوظيف زوجته وأطفاله.



الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الاستيطان في القدس : جدل كبير يثيره قانون جديد صوت عليه الكنيست يسمح بإقامة مستوطنات جديدة، ومن المنتظر أن يتم الطعن فيه أمام المحكمة العليا، وهو القانون الذي رفضه الفلسطينيون والمجموعة الدولية، من جهة أخرى يلتقي الرئيس الفلسطيني زوال اليوم بوزير الخارجية الفرنسية بباريس.



لندن تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي : يصوت اليوم النواب البريطانيون على مشروع قانون يسمح بالشروع في إجراءات خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.



اجتماع مصري-أردني لتحضير القمة العربية : يعقد وزيرا خارجية مصر والأردن اجتماعاً اليوم لبحث تحضيرات القمة العربية التي ستستضيفها الأردن بعد اعتذار اليمن التي كان الدور عليها لاحتضان القمة، ولكن الحرب الأهلية تمنعها من ذلك.

