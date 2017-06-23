أبرز الهجمات التى تعرض الحرم المكي





استهدفت هجمات عدة الحرم المكي في التاريخ الحديث ربما أقدمها كانت عام 79 من القرن الماضي، وقتها استولى أكثر من 200 مسلح على الحرم بقيادة جهيمان العتيبي ومحمد القحطاني، الذي ادعى أنه المهدي المنتظر.



وتسبب الهجوم بوقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال الأمن في باحة الحرم، فاضطرت قوات الأمن السعودية لتنفيذ عملية اقتحام ضد المهاجمين، بعد صدور فتوى بجواز ذلك.



الاعتداء الثاني على الحرم المكي جرى في حج عام 89 حيث حدث انفجاران، الأول في أحد الطرق المؤدية للحرم المكي والآخر فوق الجسر المجاور للحرم، ونتج عن ذلك وفاة شخص وإصابة 16 آخرين.



أيضاً، كاد هجوم صاروخي أن يفتك بالمدينة المقدسة في أكتوبر من العام الماضي لولا اعتراض دفاع التحالف العربي للصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيات الحوثي من اليمن، حسب وكالات الأنباء السعودية.



وفي يوليو من نفس العام وقعت 3 تفجيرات انتحارية في السعودية أحدها في موقف سيارات قوات الطوارئ قرب الحرم النبوي من الجهة الجنوبية أودى بحياة أربعة من رجال الأمن.



واليوم، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها أحبطت مخططاً إرهابياً كان يستهدف الحرم المكي في ليلة ختم القرآن.