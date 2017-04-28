أجندة بأهم الأحداث المتوقعة اليوم الجمعة



روصو: تخرج دفعة جديدة من الدرك الوطني بمدينة روصو، جنوبي موريتانيا، تحت إشراف وزير الدفاع الوطني جالو أمادو باتيا.



نواكشوط: انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع الصم في مركز الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني لتعليم الصم، بمقاطعة توجنين.



طهران: أول مناظرة تلفزيونية مباشرة للمرشحين الستة إلى الانتخابات الرئاسية في 19 مايو.



الأمم المتحدة: وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك مخصصا للخطر النووي الكوري الشمالي، بمشاركة وزير الخارجية الصيني وانغ يي.



باريس: قبل تسعة أيام من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن يواصلان حملتيهما.



برلين: متابعة ردود الفعل بعد إقرار مجلس النواب الألماني قانونا يحظر النقاب جزئيا.



لندن: السلطات البريطانية تحقق غداة توقيف رجل يحمل سكاكين على بعد أمتار قليلة من مبنى البرلمان في لندن الخميس للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ "اعمال إرهابية".



مانيلا: رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تعقد قمة على خلفية التوتر الشديد المخيم في شبه الجزيرة الكورية.



كابول: حركة طالبان تعلن إطلاق هجوم الربيع، عمليتها العسكرية السنوية، لتبدأ حلقة جديدة في النزاع المستمر منذ عقود، بعد أسبوع على هجوم دام استهدف قاعدة عسكرية لقوات الأمن الأفغانية.



مالطا: اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مالطا، يبحثون خلاله علاقاتهم مع تركيا قبل انضمام وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إليهم بعد الظهر.



اتلانتا (الولايات المتحدة): عشية انتهاء الأيام المئة الأولى من ولايته في البيت الأبيض، دونالد ترامب يزور أتلانتا (جورجيا) لإلقاء خطاب خلال المؤتمر السنوي لـ"الجمعية الوطنية للبنادق" (إن آر إيه)، اللوبي القوي المؤيد للأسلحة النارية الذي دعم حملته الانتخابية.



لندن: رئيسة الوزراء تيريزا ماي تستقبل نظيرها الياباني شينزو ابي في المقر الصيفي لرؤساء الحكومة البريطانيين في وسط إنكلترا.



برازيليا: تظاهرة بدعوة من النقابات ضد الرئيس ميشال تامر وإصلاحاته التي تتضمن تدابير تقشف.



كراكاس: فنزويلا تباشر عملية الخروج من منظمة الدول الأميركية، في وقت تواجه موجة تظاهرات جديدة ضد الحكومة أوقعت ثلاثين قتيلا منذ مطلع نيسان/ابريل، وتخضع لضغوط دولية متزايدة.



سيتيني (مونتينيغرو): برلمان مونتينيغرو يجتمع لإقرار بروتوكول الانضمام إلى الحلف الاطلسي، وهو ما تندد به موسكو ويثير انقساما في البلد الصغير الذي كان جزءا من يوغوسلافيا السابقة. ويدعو معارضو الانضمام، إلى التظاهر على هامش عملية التصويت.



موسكو: توقعات بخفض البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي لدعم الانتعاش الاقتصادي.

