أجندة: توقعات أحداث يوم السبت 8 أبريل



نوكشوط: استنفار أمني غير مسبوق، تعيشه العاصمة الموريتاينة وذلك بعد يوم من عملية سطو على أحد البنوك، مازال مرتكبوها فى حالة فرار.



روسيا: حذرت روسيا يوم الجمعة من أن الضربات الأمريكية على القاعدة الجوية السورية قد تكون لها عواقب "بالغة الخطورة" في الوقت الذي أثار فيه أول تدخل كبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صراع خارجي خلافا بين موسكو وواشنطن.



واشنطن: الولايات المتحدة تقول إنها مستعدة لشن ضربات جديدة ضد النظام السوري غداة قصف قاعدة جوية للجيش السوري ما اثار غضب دمشق وحليفيها الروسي والايراني.



ستوكهولم: نقل التلفزيون السويدي اليوم السبت عن مصادر متعددة بالشرطة لم يذكرها بالاسم قولها إن الشرطة عثرات على متفجرات في الشاحنة التي استخدمت في هجوم ستوكهولم.



مكسيكو سيتي - قالت المكسيك إنها ستمنح تصاريح إقامة إلى 588 كوبيا تقطعت بهم السبل في شمال البلاد بعد أن أنهت الولايات المتحدة سياسة "القدم المبللة والقدم الجافة" التي كانت تمنح وضعا قانونيا لكل كوبي تقريبا يصل إلى الولايات المتحدة.



كراكاس - منعت فنزويلا زعيم المعارضة هنريك كابريليس من شغل أي منصب سياسي لمدة 15 عاما في خطوة قد تحفز الاحتجاجات ضد الحكومة اليسارية وتؤثر على انتخابات رئاسية مزمعة في 2018.



سول - قالت كوريا الجنوبية في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ سول اليوم السبت أنه شرح الموقف الأمريكي بشأن نشر نظام ثاد الأمريكي المضاد للصواريخ للرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع قمة بينهما.

