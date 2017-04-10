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Sahara Media Agency : أجندة هولاند تتضمن مباحثات مع عزيز https://t.co/FiJI7vuaOl
الاثنين 10 أبريل - 13:16
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أجندة هولاند تتضمن مباحثات مع عزيز https://t.co/vgjvs5kUW5أجندة-هولاند-تتضمن-مباحثات-مع-عزيز_a34346.h… https://t.co/OZOs4Hdza2
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أجندة هولاند تتضمن مباحثات مع عزيز


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 10 أبريل 2017 - 11:07



أجندة هولاند تتضمن مباحثات مع عزيز
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تضمنت أجندة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ليوم الأربعاء المقبل مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في قصر الإليزيه بباريس.
 
وكان ولد عبد العزيز قد تلقى دعوة من هولاند لزيارة فرنسا، خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي إلى نواكشوط الأسبوع الماضي.
 
ولم يعلن حتى الآن بشكل رسمي عن موعد زيارة ولد عبد العزيز لباريس، ولكن الأجندة التي نشرها الإليزيه على موقعه الإلكتروني تتضمن مباحثات بين هولاند وعزيز في قصر الإليزيه مساء الأربعاء المقبل.
 
وتشير الأجندة إلى أن المباحثات بين الرجلين ستجري عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت باريس، أي الساعة الثانية والنصف زوالاً بتوقيت نواكشوط.
 
وسيدخل هولاند في المباحثات مع ولد عبد العزيز بعد خروجه من اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي، وبعد اجتماع أمني خاصة يجري صباح الأربعاء.
 
وتأتي زيارة ولد عبد العزيز إلى فرنسا في غضون أزمة سياسية تعيشها موريتانيا بعد إعلان الرئيس نيته تفعيل المادة 38 من الدستور لتمرير تعديلات دستورية سبق أن أسقطها مجلس الشيوخ الموريتاني.
 


الكلمات المفتاحية : عزيز, فرنسا, هولاند
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