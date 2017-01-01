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أجهزة سيودع أصحابها "الواتساب" خلال العام الحالي


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 1 يناير 2017 - 11:41



أجهزة سيودع أصحابها "الواتساب" خلال العام الحالي
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قد يجد عدد كبير من مستخدمي تطبيق المراسلات "واتساب"، أنفسهم غير قادرين على استخدامه، بمجرد بدء الدقيقة الأولى من العام الجديد.

فقد طورت الشركة التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان، بتكنولوجيا جديدة، لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف.
 
وفي حال توقف التطبيق على هذه الهواتف، سيكون أصحابها مضطرين لاستبدالها بهواتف أحدث، إذا ما أرادوا الاستمرار في استخدام "واتساب".
 
وفي وقت سابق أعلنت الشركة المطورة للتطبيق أن ملايين الأجهزة حول العالم لن تكون قادرة على دعم تشغيل التطبيق بالتكنولوجيا الجديدة.
 
وهذه قائمة بالأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق "واتسات" بدءا من 1 يناير 2017:
 
آيفون
سيتوقف واتساب عن العمل على هواتف أيفون "3 جي إس"، وعلى الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل "إي. أو.س .6".
 
أندرويد
 
لن يشتغل التطبيق على هواتف أندرويد 2.1 أو 2.2، كما سيؤثر على الهواتف التي صدرت بين 2010 و2011 ولم يتم تحديثها.
 
ويندوز
 
أي شخص لا يزال يستخدم "ويندوز فون 7" لن يكون قادرا على استخدام واتساب


الكلمات المفتاحية : تكنلوجيا, واتساب


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