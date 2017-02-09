أحداث متوقعة اليوم الخميس 09 فبراير 2017



نواكشوط : الرئيس محمد ولد عبد العزيز يزور مقر قيادة أركان الدرك في موريتانيا، وفق ما تم تداوله على نطاق واسع، فيما بدأت التحضيرات أمس لهذه الزيارة على مستوى القيادة.



نواكشوط : مجلس الوزراء الموريتاني يعقد جلسته الأسبوعية، والتي سيعقبها مؤتمر صحفي حكومي للتعليق على مجريات الاجتماع وأبرز الأحداث المحلية.



نواكشوط : وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي للتذكير برجل الأعمال الموريتاني المختفي منذ سنوات رشيد مصطفى، الوقفة منظمة من طرف أهالي رجل الأعمال وبعض أصدقائه والمتعاطفين معهم.



الرباط : ملتقى حوار 5+5 حول محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط، وهو الملتقى الذي تشارك فيه دول مجموعة الحوار (5+5) على مدى ثلاثة أيام، ستناقش خلاله "المقاربات الأمنية لمكافحة الإرهاب والاصلاحات الممكنة لمواجهة التطرف العنيف"، كما سيتم التطرق أيضا الى "دور المؤسسات التربوية في نشر مبادئ التسامح والوسطية".



واشنطن : وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يبدأ زيارة لمدة يومين إلى الولايات المتحدة، حيث سيجري الاتصالات المباشرة الأولى مع الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب.



أنقرة : مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" يبدأ زيارة عمل إلى العاصمة التركية أنقرة، هي الأولى من نوعها من انتخاب ترامب.



طوكيو : رئيس الوزراء الياباني شينزو آب، يغادر متوجهاً إلى واشنطن حيث من المنتظر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي الجديد ويجريان حصة من لعبة الغولف في إطار جهود للتغلب على برود العلاقات بين البلدين الحليفين.

