أحداث متوقعة ليوم االخميس 29 ابريل



نواكشوط ـ الحكومة الموريتانية تعقد اجتماعه الاسبوعي بالعاصمة نواكشوط تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.



دمشق ـ قالت مصادر من المعارضة السورية المسلحة والمخابرات إن إسرائيل قصفت اليوم الخميس مستودعا للأسلحة تديره جماعة حزب الله اللبنانية قرب مطار دمشق حيث تنقل طائرات تجارية وطائرات شحن عسكرية السلاح بانتظام من طهران.



واشنطن - أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش سلطة تغيير نظام مربك لتحديد مستويات القوات في العراق وسوريا قال منتقدون له إنه سمح للبيت الأبيض بالتحكم في كل صغيرة وكبيرة من قرارات المعارك وأدى في النهاية إلى عدم وضوح الأرقام الحقيقية للقوات الأمريكية.



واشنطن - قال وزير المخابرات الإسرائيلي لرويترز إن إسرائيل تسعى إلى "تفاهم" مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجوب عدم السماح لإيران بإقامة موطئ قدم عسكري دائم في سوريا.



بكين - وصفت الصين تصريحات أمريكية عن استعداد واشنطن لحل التوتر بشأن كوريا الشمالية عبر المحادثات بأنها إيجابية.



كابول - قالت الأمم المتحدة إن عدد القتلى والمصابين المدنيين بسبب الحرب في أفغانستان شهد تراجعا طفيفا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي وهو انخفاض نادر عزاه المسؤولون في جانبه الأكبر إلى فرار سكان من مناطق القتال.



سول - قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن مستشاري الأمن القومي في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقوا على أن نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي ثاد يمضي قدما بشكل سلس.



بكين - نقلت وسائل إعلام رسمية عن أعضاء من الويغور في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين قولهم إنه يجب على أبناء هذه الأقلية المسلمة "حب الوطن" وتعلم لغة الماندرين حتى لا يوصمون بالإرهاب.

