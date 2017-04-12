أحداث متوقعة ليوم الأربعاء 12 ابريل



بيروت: قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية سورية أسقطت براميل متفجرة على مناطق تسيطر عليها فصائل معارضة مسلحة في محافظة حماة وذلك بعد يوم من تحذير أمريكي من أن استخدامها قد يؤدي إلى ضربات أمريكية أخرى في سوريا.



سوريا: قال مسؤولون إن القوات التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بدعم أمريكي تقدمت حتى أصبحت على بعد كيلومترين من الرقة معقل التنظيم في سوريا وإنها صدت هجوما مضادا للمتشددين.



اسطنبول: قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن انفجارا وقع في مجمع للشرطة في مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد أمس هجوم إرهابي.



طهران: ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد سجل اسمه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 19 مايو .



بكين: ذكر التلفزيون الصيني أن الرئيس شي جين بينغ بحث الوضع في كوريا الشمالية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي.



برازيليا: وجه قاض بالمحكمة العليا في البرازيل ضربة قوية للرئيس ميشيل تامر والنخبة السياسية في البلاد بأمره فتح تحقيقات مع ثمانية وزراء وعشرات المشرعين الذين تثور مزاعم تربطهم بأكبر فضية فساد في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.



سياتل - قال نشطاء إن المئات في مركز لاحتجاز المهاجرين بولاية واشنطن الأمريكية بدأوا إضرابا عن الطعام للاحتجاج على الأوضاع في المنشأة وتأجيل جلسات للبت في قضاياهم المنظورة أمام القضاء

