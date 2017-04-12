أحداث متوقعة ليوم الأربعاء 12 ابريل

الجيش السوداني: استشهاد خمسة عسكريين في اليمن

فلاش إخباري قد يهمك الاطلاع عليه‎

نواذيبو: شرطة مكافحة التهريب توقف قبطان سفينة

تونس: الكشف عن خلية إرهابية مكونة من طالبات

ألمانيا: انفجار قبيل مباراة في دوري أبطال أوروبا

الأمم المتحدة تحذر من المجاعة بمناطق النزاع بإفريقيا

أزويرات: حملة لتحويل كنيسة إلى مسجد

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محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
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وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تونس: الكشف عن خلية إرهابية مكونة من طالبات https://t.co/vgjvs5kUW5تونس-الكشف-عن-خلية-إرهابية-مكونة-من-طالبات_a34361.html
الثلاثاء 11 أبريل - 21:04
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أزويرات: حملة لتحويل كنيسة إلى مسجد https://t.co/vgjvs5kUW5أزويرات-حملة-لتحويل-كنيسة-إلى-مسجد_a34358.… https://t.co/QLGbPqcSbq
الثلاثاء 11 أبريل - 16:17
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أحداث متوقعة ليوم الأربعاء 12 ابريل


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 12 أبريل 2017 - 09:40



أحداث متوقعة ليوم الأربعاء 12 ابريل

بيروت: قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية سورية أسقطت براميل متفجرة على مناطق تسيطر عليها فصائل معارضة مسلحة في محافظة حماة وذلك بعد يوم من تحذير أمريكي من أن استخدامها قد يؤدي إلى ضربات أمريكية أخرى في سوريا.

 سوريا: قال مسؤولون إن القوات التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بدعم أمريكي تقدمت حتى أصبحت على بعد كيلومترين من الرقة معقل التنظيم في سوريا وإنها صدت هجوما مضادا للمتشددين.

اسطنبول:  قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن انفجارا وقع في مجمع للشرطة في مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد أمس هجوم إرهابي.

طهران: ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد سجل اسمه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 19 مايو .

بكين: ذكر التلفزيون الصيني أن الرئيس شي جين بينغ بحث الوضع في كوريا الشمالية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي.

برازيليا: وجه قاض بالمحكمة العليا في البرازيل ضربة قوية للرئيس ميشيل تامر والنخبة السياسية في البلاد بأمره فتح تحقيقات مع ثمانية وزراء وعشرات المشرعين الذين تثور مزاعم تربطهم بأكبر فضية فساد في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

 سياتل - قال نشطاء إن المئات في مركز لاحتجاز المهاجرين بولاية واشنطن الأمريكية بدأوا إضرابا عن الطعام للاحتجاج على الأوضاع في المنشأة وتأجيل جلسات للبت في قضاياهم المنظورة أمام القضاء
 

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