أحداث متوقعة ليوم الأربعاء19ابريل



بيروت - ذكر التلفزيون السوري ووحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عمليات الإجلاء من أربع مناطق محاصرة في سوريا استؤنفت وذلك بعد أيام من تفجير انتحاري أودى بحياة العشرات في قافلة كانت جزءا من نفس اتفاق الإجلاء المتبادل.



أنقرة - نقلت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قوله إن اللجنة سوف تنظر في شكاوى وطلبات إلغاء الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد لتعزيز سلطات الرئيس.



واشنطن - قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها بصدد إجراء مراجعة لما إذا كان رفع العقوبات ضد إيران يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي بينما أقرت بأن طهران تلتزم باتفاق يحد من برنامجها النووي.



طوكيو - قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن ستعمل مع حلفائها والصين لممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على كوريا الشمالية لكنه أضاف أن أمريكا ستدحر أي هجوم "برد ساحق".



بكين - قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تشعر بقلق بالغ من تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين في كوريا الشمالية حذروا فيها من إجراء مزيد من التجارب الصاروخية واحتمال اندلاع حرب نووية.



بكين - ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الرئيس شي جين بينغ أعلن عن إعادة هيكلة جيش التحرير الشعبي بهدف تحويله إلى قوة قتالية تتمتع بقدرات أفضل على تنفيذ العمليات المشتركة.



كينوشا - أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا لوكالات اتحادية بدراسة تشديد برنامج مؤقت للتأشيرات يستخدم لجلب عمال أجانب مهرة إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي يحاول فيه تنفيذ تعهداته خلال حملته الانتخابية بوضع "أمريكا أولا".



موسكو - قالت وزارة الطوارئ في شبه جزيرة القرم إن سفينة شحن متجهة من روسيا إلى تركيا غرقت قبالة شواطئها في وقت مبكر من صباح اليوم وفقد 11 من أفراد طاقمها.

