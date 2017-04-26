أحداث متوقعة ليوم الأربعاء26 أبريل

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إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ترتيب موريتانيا على مؤشر الإستثمار فى افريقيا https://t.co/vgjvs5kUW5ترتيب-موريتانيا-على-مؤشر-الإستثم… https://t.co/TCGzrc6ZJF
الاربعاء 26 أبريل - 00:22
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مصرع 17 شخصا جراء انقلاب قارب في السنغال https://t.co/vgjvs5kUW5مصرع-17-شخصا-جراء-انقلاب-قارب-في-السن… https://t.co/ZtreeIPFU8
الاربعاء 26 أبريل - 00:22
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أحداث متوقعة ليوم الأربعاء26 أبريل


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 26 أبريل 2017 - 09:47



أحداث متوقعة ليوم الأربعاء26 أبريل

أنقرة-  احتجزت السلطات التركية 803 أشخاص الليلة الماضية للاشتباه في صلتهم بفتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة وذلك في إطار واحدة من أكبر الحملات منذ أشهر على شبكته التي تتهمها تركيا بأنها وراء محاولة انقلاب في يوليو تموز الماضي.

بكين - دشنت الصين اليوم الأربعاء أول حاملة طائرات محلية الصنع والتي ستنضم إلى أخرى كانت قد اشترتها مستعملة من أوكرانيا.

 سول - قالت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنه تم نقل بعض أجزاء نظام ثاد الأمريكي للدفاع الصاروخي إلى موقع في جنوب البلاد وإن عملية نشر النظام ستكتمل ليصبح جاهزا للتشغيل بنهاية العام الحالي.

 إستونيا - هبطت اثنتنان من أحدث طائرات القوات الجوية الأمريكية وأكثرها تطورا في دولة استونيا بمنطقة البلطيق يوم الثلاثاء وذلك للمرة الأولى في بادرة تهدف لتعزيز التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن شركائها في حلف شمال الأطلسي على الحدود مع روسيا.

 كراكاس - لقي فنزويليان مصرعهما بالرصاص في مظاهرات سياسية ليرتفع عدد القتلى أثناء الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو هذا الشهر إلى 26.
 
نيويورك - حث أكثر من 12 من ممثلي الادعاء العام بولايات أمريكية الرئيس دونالد ترامب في خطاب يوم الثلاثاء على عدم الانسحاب من اتفاقية
باريس بشأن المناخ، التي تلزم الولايات المتحدة و200 دولة أخرى، بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مسعى لإبطاء ارتفاع درجة حرارة الأرض.

بانكوك - قالت الشرطة في تايلاند اليوم الأربعاء إنها ستبحث كيفية تسريع حجب "المحتوى الإلكتروني غير اللائق" بعد أن قتل رجل ابنته البالغة من العمر 11 شهرا وبث مقطعي فيديو لجريمته على فيسبوك.
 

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