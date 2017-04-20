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الخميس 20 أبريل - 12:08
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الخميس 20 أبريل - 12:07
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أحداث متوقعة ليوم الخميس 20ابريل


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 20 أبريل 2017 - 09:36



أحداث متوقعة ليوم الخميس 20ابريل

نواكشوط: تبدأ اليوم الخميس محاكمة مجموعة من الشباب بتهمة التظاهر غير المرخص واستعمال القوة، وكان هؤلاء الناشطون قد اعتقلوا أثناء مظاهرة نظموها مساء الأحد الماضي في قلب نواكشوط، احتجاجاً على ما قالوا إنه "تهميش" الشباب الموريتاني.

نواكشوط: تعقد الحكومة الموريتانية اليوم الخميس اجتماعها الأسبوعي العادي، ويتوقع أن يتخذ المجلس الوزاري جملة من الإجراءات الخصوصية، إضافة إلى المصادقة على عدد من مراسيم القوانين.

 واشنطن - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في واشنطن يوم الثالث من مايو المقبل.

لندن - نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مصادر في حزب المحافظين أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستقطع وعدا رسميا قبيل الانتخابات العامة في الثامن من يونيو بوقف حرية دخول البلاد في وجه القادمين من الاتحاد الأوروبي.

 واشنطن - قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب قد يضيف زيارة إلى السعودية لجولة أوروبية في مايو فيما قد تكون أول رحلة خارجية منذ أن تولى الرئاسة.

 بكين - قالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا ستخسر أكثر من الاتحاد الأوروبي جراء قرارها الخروج منه متوقعة أن تكون المحادثات مع لندن صعبة.

كراكاس- لقي طالب وطالبة مصرعهما وكذلك أحد أفراد الحرس الوطني في فنزويلا خلال احتجاجات تندد بالرئيس نيكولاس مادورو مما زاد من الاضطرابات في البلاد التي تعصف بها أزمة اقتصادية طاحنة.

 واشنطن - قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وأربعة سابقين لرويترز إن مؤسسة بحثية تابعة للحكومة الروسية وتخضع لسيطرة الرئيس فلاديمير بوتين وضعت خطة للتأثير على الانتخابات الأمريكية عام 2016 لصالح دونالد ترامب وتقويض ثقة الناخبين في النظام الانتخابي الأمريكي.

 بوجوتا - قالت حكومة كولومبيا إن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وإن هناك سبعة مفقودين بعد انهيار أرضي هو الثاني من نوعه هذا الشهر.
 

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