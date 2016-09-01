أحكام على "سجناء الخزينة" بين سنتين وثلاث سنوات

أصدرت المحكمة الجنائية في مدينة ازويرات مساء اليوم الخميس أحكاما متفاوتة بالسجن في حق سجناء الخزينة العمومية المعتقلين بتهمة المسؤولية عن اختفاء مبالغ مالية كبيرة من فروع الخزينة التي كانوا يسيرونها٠

وأكد مصدر قضائي لصحراء ميديا أن المحكمة حكمت على اثني عشر سجينا بسنتين نافذتين وعلى واحد بثلاث سنوات نافذة، فيما ألزمت كافة السجناء بدفع غرامة عشرة آلاف أوقية، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية٠

وأضاف أن حكم المحكمة تضمن إلزام خمسة سجناء بالتعويض للطرف المدني، فيما لم تلزم المجموعة المتبقية بهذه التعويضات لكونها لم تتأكد من مسؤوليتهم عن اختفاء المبالغ المتهمين بها وحكمت باحتفاظ الطرف المدني بحقه ان استطاع إثباته٠

وفي سياق متصل قال مصدر من أهالي السجناء إن اثنين منهم أكملوا السنوات التي حكم عليهم بها وأن عائلاتهم بدأت في إجراءات إطلاق سراحهم