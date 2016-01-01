أحكام متفاوتة بالسجن على المشمولين في ملف الخزينة



ألغت محكمة الإستئناف اليوم الخميس الأحكام الإبتدائية الصادرة على المشمولين بما يعرف بملف " سجناء الخزينة" ، وقضت بالسجن النافذ 5 سنوات عليهم، ماعدا اثنين تم الحكم عليهما بسنتين نافذتين .



وحسب مصادر خاصة ل"صحراء مييديا" فان السجينين الشيخ سيد أحمد ولد سيدي أمو ، و سيدي محمد ولد حمبل تم تثبيت الحكم الصادرعليهما ابتدائيا بالسجن سنتين نافذتين ،بينما تم الحكم 5 سنوات نافذة على بقية المشمولين .



وكانت السلطات القضائية قد نقلت محكمة الاستئناف من مدينة نواذيبو إلى ازويرات، كما نقلت سجناء الخزينة من سجن "بير أم غرين" إلى ازويرات.