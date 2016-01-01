موريتانيا : وضع اللمسات الاخيرة على مشروع الري

وزير المالية يكشف عن الخطوط العريضة لميزانية 2017

الناطق باسم الحكومة يتهم الأطراف السياسية باستغلال قضية الحمالة

موريتانيا : مرسوم بانشاء 22 إعدادية و تسوية وضعية بعض المؤسسات

أحكام متفاوتة بالسجن على المشمولين في ملف الخزينة

ميزانية موريتانيا لسنة 2017 تصل 44ر461 مليار أوقية

موريتانيا تسعى لتعزيز التعاون مع أنغولا

كينيا تطلب دعم موريتانيا لرئاسة لجنة الإتحاد الافريقي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا : وضع اللمسات الاخيرة على مشروع الري https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-وضع-اللمسات-الاخيرة-ع… https://t.co/4pC3RzNHBf
الجمعة 11 نونبر - 10:41
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا تسعى لتعزيز التعاون مع أنغولا https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-تسعى-لتعزيز-التعاون-مع-أنغول… https://t.co/7KZxwd6A3z
الخميس 10 نونبر - 19:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

أحكام متفاوتة بالسجن على المشمولين في ملف الخزينة


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 10 نونبر 2016 - 17:25



أحكام متفاوتة بالسجن على المشمولين في ملف الخزينة
مواضيع ذات صلة

ألغت محكمة الإستئناف  اليوم الخميس الأحكام الإبتدائية الصادرة على  المشمولين بما يعرف بملف " سجناء الخزينة"  ، وقضت بالسجن  النافذ  5 سنوات عليهم، ماعدا اثنين  تم الحكم عليهما بسنتين نافذتين .
 
وحسب مصادر خاصة ل"صحراء مييديا" فان السجينين الشيخ سيد أحمد ولد سيدي أمو ، و سيدي محمد ولد حمبل تم  تثبيت الحكم الصادرعليهما  ابتدائيا بالسجن سنتين نافذتين ،بينما تم الحكم 5 سنوات نافذة على بقية المشمولين  .

وكانت السلطات القضائية قد نقلت محكمة الاستئناف من مدينة نواذيبو إلى ازويرات، كما نقلت سجناء الخزينة من سجن "بير أم غرين" إلى ازويرات.


الكلمات المفتاحية : احكام, خزينة, سجناء


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة