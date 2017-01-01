أحمد ولد يحي عضواً في المكتب التنفيذي لـ"الكاف"



انتخب رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أحمد ولد يحي، أمس الأحد، عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وكذلك عضوا من لجنة ثلاثية مكلفة بإجراء إصلاحات إدارية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



وانتخب ولد يحي ضمن خطة لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجديد الملغاشي أحمد أحمد لمراجعة الامتيازات المالية لموظفيه.



يشار إلى أن ول يحي كان قد اختاره رئيس الفيفا جاني افانتينو لعضوية لجنة كأس العالم في الفيفا ولجنة أخرى مكلفة بالإشراف على بطولات الكرة الشاطئية وكرة الصالات.



وساند الاتحاد الموريتاني لكرة القدم رئيس الكاف الجديد أحمد أحمد الذي نجح بدعم قوي من رئيس الاتحاد الدولي جاني انفاتينو.

