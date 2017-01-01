أخبار قد تود الاطلاع عليها

نواكشوط: قال نقيب المحامين الموريتانيين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني إن الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف السلطات للحصول على حقوقه وامتيازاته بصفته رئيسا سابقا.

باكو: قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ أمس السبت في عاصمة أذربيجان "باكو" إن موريتانيا اختارت نهج الحوار لمكافحة الغلو والتطرف.

نواكشوط: حمل حزب اتحاد قوى التقدم المعارض النظام الموريتاني "كامل المسؤولية" عما حصل خلال الاحتجاجات على قانون السير الجديد، متهما إياه بتجاهل مطالب المواطنين وتغاضيه الدائم عن إنذارات المعارضة بانفجار الوضع الاجتماعي .

الخرطوم: أعلن الأمن الوطني السوداني إطلاق سراح مواطن فرنسي خطفه مسلحون في تشاد في مارس الماضي ثم نقلوه إلى منطقة دارفور المضطربة في السودان.

من فيليكس أونوه وأولف ليسينج

أبوجا: قالت الرئاسة في نيجيريا أمس السبت إن جماعة بوكو حرام أطلقت سراح 82 تلميذة من مجموعة تضم ما يزيد على 200 فتاة، كانت اختطفتهم من بلدة تشيبوك بشمال شرق البلاد في أبريل 2014، مقابل الإفراج عن سجناء.

تشاد: مقتل تسعة جنود خلال هجوم لبوكوحرام على معسكر للجيش التشادي قرب الحدود مع نيجيريا.