أداما بارو يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لغامبيا



أدى الرئيس الغامبي المنتخب أداما بارو، مساء اليوم الخميس، اليمين الدستورية، في مباني السفارة الغامبية بدكار، وذلك بعد فشل الوساطات في إقناع الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي بالتنحي عن السلطة.



ودعا بارو في خطابه بعد أداء اليمين إلى فتح صفحة جديدة من تاريخ غامبيا تضمن المستقبل المشرق وتحقق التنمية لصالح الشعب الغامبي.



وشدد بارو على ضرورة أن يعود الجيش في غامبيا إلى الثكنات، وأن يعمل على حماية مؤسسات البلاد والابتعاد عن السياسة.



وحضر حفل التنصيب الوزير الأول ووزير الخارجية السنغاليين، بالإضافة إلى رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والممثل الخاص للأمم المتحدة في شبه المنطقة، و عدد من السفراء المعتمدين بالسينغال .



و بث حفل التنصيب مباشرة على أمواج التلفزيون السنغالي الرسمي، و حظي بتغطية واسعة عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية، فيما نُقل عبر شاشات كبيرة لجماهير من الجالية الغامبية في السنغال، اجتمعت بالقرب من مباني السفارة الغامبية فى دكار..



وفرضت السلطات السنغالية إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة الغامبية من أجل ضمان سير فعاليات الحفل بدون مشاكل.

