أداما بارو ينضم لمباحثات عزيز وصال بمطار دكار



تباحث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مع الرئيس الغامبي المنتخب أداما بارو، بحضور الرئيس السنغالي ماكي صال، في مطار ليبولد سيدار سينغور بدكار، وذلك بعد قرابة ساعة من انتهاء مأمورية يحيى جامي وبداية مأمورية بارو.



وكان ولد عبد العزيز قد وصل إلى دكار مساء الأربعاء، قادما من بانجول التي أجرى فيها مباحثات مع الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي استمرت لثلاث ساعات.



وبعيد وصوله إلى دكار أجرى مباحثات على انفراد مع الرئيس السنغالي ماكي صال، تناولت تطورات الأزمة في غامبيا، قبل أن ينضم لهما أداما بارو الموجود في دكار منذ عدة أيام.



ويخوض الرئيس الموريتاني منذ مساء الأربعاء وساطة في الأزمة الغامبية من أجل تفادي الخيار العسكري الذي لوحت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وحشدت قواتها على الحدود الغامبية.



ولكن الوساطة الموريتانية واجهت إصراراً كبيراً من طرف يحيى جامي على البقاء في السلطة.

