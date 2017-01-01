مقتل طفلين في حادثة دهس على طريق روصو

وفاة شخصين وجرح 4 في حادث سير قرب "افدريك"

حوادث "الموت والقتل" تهز موريتانيا في شهر مايو

نقابة الصحفيين الموريتانيين تعقد مؤتمرها الثالث

اتفاقيات "ضخمة" بين السعودية والولايات المتحدة

الجزائر: احتجاز 9 منقبين موريتانيين في "تيندوف"

إذا كنت تعاني من الربو.. فابتعد عن هذه الأطعمة

أدب الطفل في ندوة علمية ببيت الشعر في نواكشوط

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | وفاة شخصين وجرح 4 في حادث سير قرب "افدريك" https://t.co/vgjvs5kUW5وفاة-شخصين-وجرح-4-في-حادث-سير-قرب-ا… https://t.co/VoCKt0Z0eX
السبت 20 ماي - 22:19
Sahara Media Agency : أسبوعين صادمين في #موريتانيا.. جرائم بشعة وقتل وموت مفاجئ https://t.co/yBd2EmQTc0
السبت 20 ماي - 17:53
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

أدب الطفل في ندوة علمية ببيت الشعر في نواكشوط


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 20 ماي 2017 - 10:10



أدب الطفل في ندوة علمية ببيت الشعر في نواكشوط
مواضيع ذات صلة

نظم بيت الشعر - نواكشوط الخميس ندوة نقدية تحت عنوان "أدب الطفل وأثره في التنشئة الإبداعية" وذلك بحضور لفيف من الأدباء والمثقفين والأكاديميين.

 استضافت الندوة الدكتورين الباحثين: أحمدو آكاه، ويحيى عابدين؛ اللذين تناولا الموضوع من جميع زواياه وقدما توصيات بشأن الرقي بهذا الأدب الرفيع.

 بدأت أولى ورقات الندوة مع الدكتور/ أحمدو آكاه، الذي قدم عرضا مطولا عن أدب الطفل وعلاقته بالتنشئة الإبداعية، وذلك عبر مقدمة أطرت للموضوع ووضعته في سياقه العام، إضافة إلى ثلاثة محاور تناول أولها تفكيك العنوان بهدف التعريف بالأجزاء المكونة لهذا البحث فتم تعريف كل من المركب الإضافي وهو "أدب الطفل" والمركب الوصفي "التنشئة الإبداعية" والواو الرابطة بين طرفي العنوان التي تعطي شحنة دلالية تتعلق بإبراز الدور الذي يلعبه المركب الإضافي في ذلك المركب الوصفي.

وفي المحور الثاني حاولت الورقة البحثية أن تعطي لمحة عن تاريخ أدب الطفل في البلاد العربية والأهميات التي يكتسيها هذا الجنس الأدبي، والتي ذكر منها الأهمية الإبداعية والجمالية، والأهمية الثقافية، والأهمية النفسية، والأهمية التربوية.

وقد توقف الباحث عند الأهمية التربوية؛ ليترك المحور الأخير والثالث من هذه الورقة للحديث عن الدور الأساسي الذي يلعبه أدب الطفل في تربية الأطفال.

وتحدث الباحث في هذا الإطار عن تعدد العوامل المؤثرة في شخصية الطفل خاصة الفنون الأدبية التي بيّن أنها تسهم إسهاما واضحا في تنمية روح الإبداع والنبوغ والعبقرية لدى هذه الفئة العمرية.

أما الدكتور/ يحي عابدين؛ فقد بدأ عرضه بتعريف "أدب الطفل" باعتباره "هو الكتابة إلى الطفل في أي فن من الفنون التي يحبها ويحتاج إليها"،  واعتبر أن ذلك "يحتاج من الكاتب أو الشاعر إلى معاناة وجهد شديدين؛ لأن للطفولة خصائص ومزايا لا بد من حضورها في ذهن من يتولى الكتابة للطفل؛ فمعرفة نفسية الطفل، وإدراك مشاعره، والغوص في حدود تفكيره أمر مهم، ومسؤولية تربية الطفل تربية صحيحة، وبنائه بناء عقلياً وفكرياً يقوم على الخلق القويم، والفكر السليم، تقع في الدرجة الأولى على المربين والمعلمين والآباء"

وقال: "الطفولة هي أجمل مراحل العمر وأمتعها، وما يغرس في مرحلة الطفولة من قيم، وما يغرس فيها من أخلاق، يستمر مع الشخص في الغالب، فكل مولود يولد على الفطرة وأثر التربية الأولى عميق جداً حتى في التكوين العقدي والفكري، فالتوجيه السليم، والرعاية المبكرة الواعية هي التي ستحمي الطفل بإذن الله من التيارات المنحرفة التي تواجه الطفل في مراحل الطفولة وما بعدها"

ووزع المحاضر بحثه إلى خمسة محاور جاءت بهذه العناوين: "ماهية أدب الطفل وبدايات ظهوره"، و"خصائص ومميزات أدب الطفل"، و"أدب الطفل في المنطقة العربية"، و"أدب الطفل في موريتانيا"، و"مقترحات وتوصيات للنهوض بأدب الطفل في موريتانيا".

بعد ذلك؛ خلصت مداخلات الحضور إلى أنه وبالرغم من الجهود التي بذلها بعض الكتاب والشعراء الموريتانيين الكبار، فإن أدب الطفل في موريتانيا ما يزال يشغل حيزا محدودا جدا من الإنتاج الأدبي في القطر، وهو ما يتطلب اتخاذ مبادرات وتنظيم ندوات لهذا الغرض، بهدف حث الأدباء على تحمل مسؤوليتهم إزاء أجيال المستقبل، والتي لا شك أن لأدب الطفل فيها دورا محوريا في تنشئته إبداعيا وتنمية آليات الحس الجمالي لديه.


الكلمات المفتاحية : شعر, طفل, مهرجان
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة