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أربع دول مغاربية تشارك في تمرين عسكري بمالطا


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 6 سبتمبر 2016 - 17:45



أربع دول مغاربية تشارك في تمرين عسكري بمالطا
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تشارك  موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس في التمرين البحري :سيبوردر-16- على مستوى ميناء تارنتو بإيطاليا في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري مع بلدان المبادرة (5+5 دفاع) لسنة 2016.

وسيستمر التمرين الذي بدأ يوم الاثنين  إلى غاية 9 سبتمبر الجاري حيث تشارك فيه القوات البحرية لكل من إيطاليا, البرتغال, اسبانيا, فرنسا, مالطا إلى جانب دول المغرب العربي٠

وسينفذ التمرين على ثلاث مراحل منفصلة ستخصص المرحلة الأولى لتنفيذ مختلف الاجتماعات التمهيدية للأطقم لإنهاء صياغة الوثائق التكتيكية للتمرين بالإضافة إلى التدريب على الرصيف٠

أما المرحلة الثانية التي ستكون يومي 07 و08 سبتمبر ستخصص لتنفيذ مناورات تكتيكية في البحر, عمليات المنعالبحري (M.I.O) وكذا عمليات البحث والإنقاذ في البحر. وستخصص المرحلة الثالثة للاجتماع التقييمي العام للتمرين.

و سيسمح هذا التمرين باكتساب خبرات إضافية تساهم في تعزيز الأمن البحري للدول المشاركة وتطوير التعاون والتفاهم المتبادل والتفاعل ما بين شركاء المبادرة (5+5 دفاع)٠


الكلمات المفتاحية : المغرب العربي, بحر, تعاون


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