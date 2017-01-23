أردوغان: مستعدون لتطهير أفريقيا من "منظمة غولن"



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستعدة لتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بتطهير القارة الإفريقية من منظمة "غولن"، عبر التعاون مع "وقف المعارف" التابعة للحكومة التركية.



وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع نظيره التنزاني جون موغوفلي، اليوم الإثنين، عقب اجتماعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة السابقة لتنزانيا، دار السلام، أن "منظمة غولن، لا تشكل تهديدًا فقط لتركيا، بل لجميع البلدان التي تنشط فيها أيضًا".



وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومته تعمل على تزويد جميع أصدقائها بالمعلومات "حول تلك المنظمة لكي لا يتعرضوا إلى مشاكل أو إحباط. أنا واثق من أن صديقي العزيز موغوفلي يدعم جهودنا على صعيد مكافحة تلك المنظمة".



وكانت السلطات التركية قد أدرجت فتح الله غولن ومنظمته على لائحة الإرهاب، إذ تتهمه بارتباطه بالانقلاب العسكري الفاشل فى يونيو من العام المنصرم.



ووصل أردوغان، أمس الأحد، إلى عاصمة تنزانيا دار السلام في مستهل جولة إفريقية تشمل أيضًا موزمبيق ومدغشقر