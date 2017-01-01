أزمة نقل خانقة تضرب أحياء نواكشوط لليوم الثاني



واصل الناقلون اليوم الثلاثاء إضرابهم في مختلف مقاطعات العاصمة الموريتانية نواكشوط، احتجاجا على قانون السير الجديد، مما تسبب في أزمة نقل حادة.



وحسب موفد "صحراء ميديا" الذي تجول في عدد من أحياء نواكشوط، فإن عدداً من الناقلين المضربين أقاموا حواجز على بعض الطرق الرئيسية، وتدخلوا لإيقاف أصحاب سيارات الأجرة وإنزال الركاب منها.



من جهة أخرى تضاعفت أسعار النقل بعد قيام بعض الأشخاص باستغلال فرصة الإضراب، في حين بدا المشهد خاليا من زحمة المرور.



وكانت السلطات قد أعلنت عن قانون جديد يتضمن فرض غرامات على بعض المخالفات تتراوح ما بين 6 آلاف أوقية و20 ألف، وبدأت منذ شهر التعبئة للقانون الجديد على أنه سيدخل حيز التطبيق اليوم الاثنين 01 مايو 2017.



ويرى أصحاب سيارات الأجرة أنهم أكبر متضرر من القانون الجديد.

