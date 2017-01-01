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أزيد من 10 مليارات أوقية تكلفة "اركيز الزراعي"


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 17 يوليوز 2017 - 14:19



أزيد من 10 مليارات أوقية تكلفة "اركيز الزراعي"
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وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين الحجر الأساس لاستصلاح 3500 هكتار مروية في بحيرة اركيز، في إطار مشروع "اركيز الزراعي " الممول من الصندوق السعودي للتنمية .
 
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع عشرة مليارات وأربعمائة مليون أوقية، مقدمة كقرض من الصندوق العربي السعودي للتنمية،و يتم تسديدها على مدى 25 سنة، مع فترة سماح مدتها خمس سنوات.
 
ويهدف مشروع اركيز الزراعي ـ حسب ما أعلن عنه ـ إلى استفادة سكان الريف من الثروات الوطنية ومحاربة الفقر في الأوساط الهشة، وخلق فرص للعمل تسهم في امتصاص البطالة وتحسين دخل السكان الأكثر هشاشة.

ويتضمن المشروع استصلاح 3500 هكتار، من الأراضي الزراعية في الحوض الشرقي لسهل اركيز، و استصلاح 2200 هكتار وإعادة تأهيل 1000 هكتار في الحوض الغربي لسهل اركيز، مما سيساعد ـ حسب القائمين عليه ـ في الحد من الفقر عن طريق رفع الطاقة الإنتاجية الزراعية بصفة مستدامة، وتوفير آلاف فرص العمل في المنطقة، وزيادة دخل المزارعين ورفع كفاءة استغلال المنشآت والأراضي الزراعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وسيمول الصندوق السعودي للتنمية، بالاضافة إلى هذا المشروع، إطلاق مناقصة دولية لتنظيف رافد لعويجه وتعميقه لري عشرة آلاف هكتار إضافية في منطقة اركيز.
 


الكلمات المفتاحية : اركيز, الزراعة, الصندوق السعودي, القرض
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