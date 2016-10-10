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أساتذة التعليم الفنى يبدأون إضرابا جزئيا ويلوحون بالتصعيد


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 10 أكتوبر 2016 - 17:31



أساتذة التعليم الفنى يبدأون إضرابا جزئيا ويلوحون بالتصعيد
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أعلنت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني اليوم الإثنين عن دخولها في اضراب مؤقت عن العمل  لمدة أربع ساعات فى الأيام الثلاثة  المقبلة.

وأكدت النقابة أن إضرابها يبدأ يوميا من الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ابتداء من 11اكتوبر مهددين بالتصعيد إذا لم تستجب وزارة التشغيل والتكوين المهني لمطالبهم.

ونددت النقابة في بيان  وزعته اليوم بالاقتطاعات في الرواتب الني طالت منتسبيها والبالغة فى بعض الأحيان 35000 اوقية.

ووصف البيان النقابي راتب الأستاذ بالهزيل الذى لايكفي لسد حاجيات الأستاذ، أحرى أن يكون محل اقتطاع على حد تعبيره.

النقابة أكدت أنها سبق  وقدمت عريضة مطلبية لوزارة التشغيل تتكون من أربعة وعشرين مطلبا قبل سنتين وفى مقدمتها "إعادة جميع العلاوات المتقطعة الكاملة بما فيها علاوة الخطر، والسكن اللائق"

وخلص البيان النقابي إلى بالدخول في إضراب لمدة خمسة أيام ابتداء من 14 نوفمبر حتى 18 من نفس الشهر إذا لم تستجب وزارة التشغيل والمهني لمطالب الأساتذة.


الكلمات المفتاحية : أساتذة, إضراب, التشغيل, الفنيون


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