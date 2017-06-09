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أساتذة المعهد العالي يجددون رفضهم تسليم النتائج


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 9 يونيو 2017 - 22:35



أساتذة المعهد العالي يجددون رفضهم تسليم النتائج
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أعلن أساتذة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية اليوم الجمعة رفضهم  تسليم النتائج لجهات "غير مخولة قانونيا باستلامها" ، و تمسكهم بحق الأساتذة في التعيين في الوظائف الإدارية المحددة في النصوص(المدير المساعد ومدير الدروس...).

وطالب الأساتذة فى بيان لهم  الحكومة الموريتانية  بتصحيح القرارات التي تمس هذا الحق ، والعمل على تسوية الحقوق المادية المتأخرة للأساتذة، واستخدام كل الوسائل المشروعة لتحقيق ذلك.

وقال الأساتذة إنهم اجتمعوا أمس لدراسة التطورات الأخيرة في المؤسسة  ، وبعد نقاش مستفيض للنقاط المدرجة في جدول الأعمال، قرروا التنسيق مع الأقسام النقابية في مؤسسات التعليم العالي الأخرى في حراكها المطالب بتسريع تحقيق العريضة المطلبية العامة.
 
وفي نهاية الاجتماع وقع الحاضرون على تعهد بالإلتزام بالقرار المتعلق بالامتحان ، معتبرين أن القرار لا يعد  امتناعا عن تسليم النتائج ولا دخولا فى إضراب بل للحفاظ  على مصداقية شهادات المؤسسة وامتحاناتها وحرصا على توفير الشروط والضوابط القانونية المنظمة لسير الامتحانات في مؤسسات التعليم العالي ، وفق البيان .
 
وقرر الأساتذة  عقد اجتماع الخميس القادم لمتابعة  تطورات الملف.


الكلمات المفتاحية : أزمة, المعهد العالي . إضراب, موريتانيا
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