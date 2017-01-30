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أساتذة معهد روصو يصعدون للمطالبة بمستحقاتهم


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 30 يناير 2017 - 00:38



أساتذة معهد روصو يصعدون للمطالبة بمستحقاتهم
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أعلن الأساتذة المتعاونون بالمعهد العالي للتعليم التكنولوجي في روصو، رفضهم طرح مواضيع  الامتحان، أو المشاركة في الرقابة والتصحيح ,إلى غاية تسديد رواتبهم الشهرية المتفق  عليها مع إدارة المعهد، والمتراكمة منذ مطلع السنة الدراسية الجارية.


جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الأساتذة المتعاونون، قالوا فيه إنهم أكملوا الفصل الدراسي  الأول دون الحصول على أي مستحق مالي شهري. 


وقال الأساتذة إنه "في انتظار  تحقيق ذالك المطلب الملح و المستعجل  فقد قررنا مواصلة الإضراب المفتوح والذي يدخل في اسبوعه الثاني"


وندد الأساتذة في بيانهم بما قالوا إنه عدم تجاوب إدارة المعهد العالي للتعليم التكنولوجي في روصو معهم، ومماطلتها الدائمة لهم.


وطالبوا بتسديد جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة، لمدة أربعة أشهر  فورا ودون أي تأخر، مذكرين إدارة المعهد، وجميع الجهات الوصية ،أن صرف الرواتب في آجالها المحددة ليس فقط مطلبا مشروعا بقدر ما هو حق مشروع حسب تعبيرهم.



الكلمات المفتاحية : اساتذة, روصو, مطالب


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