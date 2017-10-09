أسرة "الشنقيطي" تتسلم جوازات سفرها والرئاسة تنفي تسييس القضية







استلمت أسرة المفكر الموريتاني المقيم فى الخارج اليوم الاثنين جوازت سفرها بعد أن تمت عرقلتهم لمدة 5 أشهر فى إجراء وصف بالإداري من طرف القائمين عليه ، بينما وصفه آخرون بأنه قرار "سياسي" ، نظرا لتوجهات والد الأسرة .



وقالت والدة الأسرة عيشة سيد أحمد على صفحتها الشخصية فى "الفيسبوك" إنهم استلموا جوزات سفر الأبناء راشد وهاجر ومالك ووالدهم محمد المختار الشنقيطي ، مشيرة إلى أن المستشار برئاسة الجمهورية أحمد ولد أباه أكد لها ان الجوازات جاهزة .



ونفى المستشار أن يكون تأخير إصدارها متعمدا أو مسيسا أو أن يكون للرئيس الموريتاني علم بتأخيرها، وفق ماورد فى التدوينة .



وذكر مصدر مقرب من الدوائر الرسمية ل "صحراء ميديا" أن جواز سفر الإبن مالك جاهز منذ شهر عند وكالة الوثائق المؤمنة ولم تحضر الأسرة لاستلامه، وفق المصدر.



وشكرت منت سيد أحمد كل من ساعد من أجل حل المشكلة ، والمدونين الذن تعاطفوا بصورة كبيرة مع أسرة المفكر الموريتاني المقيم فى الخارج محمد المختار الشنقيطي .