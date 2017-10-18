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"أسعد تسعد" و"الرحمة" تطلقان حملة ضد مرض السرطان


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 18 أكتوبر 2017 - 10:38



"أسعد تسعد" و"الرحمة" تطلقان حملة ضد مرض السرطان
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أطلقت جمعية "أسعد تسعد" و"هيئة أحمدو ولد عبد العزيز الرحمة"، مساء أمس الثلاثاء، حملة للكشف المجاني عن سرطان عنق الرحم، ستشمل عدداً من مناطق موريتانيا.
 
وتنطلق هذه الحملة بمبادرة من جمعية "أسعد تسعد"، فيما تقدم هيئة "الرحمة" دعماً يتمثل في عدة سيارات رباعية الدفع لنقل فرق الحملة.
 
وأشرف على انطلاق الحملة كل من رئيسة جمعية أسعد تسعد فاطمة بنت عبد الله، ورئيس هيئة الرحمة بدر ولد عبد العزيز، نجل الرئيس الموريتاني.
 
وبحسب ما أعلن عنه فإن الحملة التي تأتي تحت عنوان "كوني بخير"، تسعى إلى توفير مائتي كشف مجاني عن مرض سرطان عنق الرحم.
 


الكلمات المفتاحية : أسعد تسعد, سرطان, صحة, هيئة الرحمة
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