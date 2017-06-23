موريتانيا تندد وتشجب الهجوم على المسجد الحرام

أشهر خمس هجمات تعرض لها المسجد الحرام بمكة

موريتانيا تتحدث عن نشر قوة فى الساحل وعلاقتها بقطر

السعودية: إحباط محاولة لاستهداف المسجد الحرام

فايسبوك يبدأ من بريطانبا الحرب على التطرف

بعثة أممية تحقق فى انتهاكات إنسانية بالكونغو الديمقراطية

وزيرة: "الإصلاحات" حسنت ظروف العمال

منظمة الدعوة الاسلامية توزع مساعدات غذائية على فقراء موريتانيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أبرز الهجمات التى تعرض الحرم المكي https://t.co/vgjvs5kUW5أبرز-الهجمات-التى-تعرض-الحرم-المكي_a35281.h… https://t.co/T1BFrXfaR8
السبت 24 يونيو - 01:43
Sahara Media Agency : تعرف على أبرز الهجمات التى تعرض لها الحرم المكي https://t.co/LvWgwbnvGW
السبت 24 يونيو - 01:41
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

أشهر خمس هجمات تعرض لها المسجد الحرام بمكة


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 23 يونيو 2017 - 23:38



أشهر خمس هجمات تعرض لها المسجد الحرام بمكة
مواضيع ذات صلة

استهدفت هجمات عدة الحرم المكي في التاريخ الحديث ربما أقدمها كانت عام 79 من القرن الماضي، وقتها استولى أكثر من 200 مسلح  على الحرم  بقيادة جهيمان العتيبي ومحمد القحطاني، الذي ادعى أنه المهدي المنتظر.
 
وتسبب الهجوم بوقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال الأمن في باحة الحرم، فاضطرت قوات الأمن السعودية لتنفيذ عملية اقتحام ضد المهاجمين، بعد صدور فتوى بجواز ذلك.
 
الاعتداء الثاني على الحرم المكي جرى في حج عام 89 حيث حدث انفجاران، الأول في أحد الطرق المؤدية للحرم المكي والآخر فوق الجسر المجاور للحرم، ونتج عن ذلك وفاة شخص وإصابة 16 آخرين.
 
أيضاً، كاد هجوم صاروخي أن يفتك بالمدينة المقدسة في أكتوبر من العام الماضي لولا اعتراض دفاع التحالف العربي للصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيات الحوثي من اليمن، حسب وكالات الأنباء السعودية.
 
وفي يوليو من نفس العام وقعت 3 تفجيرات انتحارية في السعودية أحدها في موقف سيارات قوات الطوارئ قرب الحرم النبوي من الجهة الجنوبية أودى بحياة أربعة من رجال الأمن.
 
واليوم، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها أحبطت مخططاً إرهابياً كان يستهدف الحرم المكي في ليلة ختم القرآن.


الكلمات المفتاحية : إرهاب, السعودية, حرم, مكة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة