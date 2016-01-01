أطار: السلطات تبدأ حملة لمساعدة المتضررين من الأمطار





أعلن والى آدرار شمالي موريتانيا، الشيخ ولد عبد الله ولد أواه اليوم السبت أن السلطات الادارية تحركت لإجلاء الأسر التى غمر الماء منازلها فى عين أهل الطايع، مؤكدا تشكيل لجان لمتابعة الموضوع والتشاور من أجل مساعدة الأسر المتضررة.



و أكد الوالي خلال اجتماع للسلطات الإدارية والأمنية بالولاية، أن حجم الخسائر في المنازل يعود إلى تشييدها في أماكن تمر منها السيول، مشيرا إلى أن أثرت بشكل أكبر على أحياء اغنمريت ، حي عزيز ، الركيبه ، كنوال، لبطيحة، تنيري.



وامتلأت الوديان المجاورة لمدينة أطار بمياه الأمطار مثل الطواز ، وتيارت ، وآمديرات ، اتويزكت ، وترون ، وتويدركنت، كما سالت جميع البطاح وامتلأت وديان مقاطعة أوجفت مثل لمحيرث ، والمعدن ، والواد الأبيظ ، والمداح .



وغمرت المياه أحياء فى عين أهل الطايع بسبب تشقق الربط الذي كان يحميها من السيول جراء الأمطار أمس الجمعة، مما أدى إلى انهيار الكثير من المباني فيها وبخاصة التى كانت مشيدة بالطين .

