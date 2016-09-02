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أطباء الأسنان يحتجون أمام وزارة الصحة طلباً للاكتتاب


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 2 سبتمبر 2016 - 11:41



أطباء الأسنان يحتجون أمام وزارة الصحة طلباً للاكتتاب
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وقفت مجموعة من أطباء الأسنان الموريتانيين اليوم الجمعة أمام مباني وزارة الصحة بنواكشوط، للاحتجاج على مسابقة اكتتاب تنظمها الوزارة وتستثني أطباء الأسنان.
 
وقال الأطباء المحتجون إن الوزارة أعلنت قبل أيام تنظيم مسابقة لاكتتاب مجموعة من الأطباء، ولم تشمل هذه المسابقة أطباء الأسنان.
 
وأشار المحتجون إلى أن الوزارة سبق أن قدمت لهم الكثير من الوعود بالاكتتاب من دون أن تتحقق، في الوقت الذي تنظم بشكل سنوي ثلاث مسابقات لاكتتاب بقية الأطباء، وتعود آخر مسابقة لاكتتاب أطباء الأسنان إلى عام 2012.
 
وأوضحوا في السياق ذاته أن هنالك 80 طبيب أسنان عاطل عن العمل في موريتانيا، وتعاني المراكز الصحية والمستشفيات في البلاد من نقص أطباء الأسنان، مشيرين إلى أن الوزير أعطاهم "تعهداً لفظياً" باكتتاب 40 طبيب أسنان في الوظيفة العمومية.
 


الكلمات المفتاحية : احتجاج, أطباء, اكتتاب, طب أسنان


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