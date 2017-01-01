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أطباء جدد يطالبون بالاكتتاب أمام القصر الرئاسي


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 24 غشت 2017 - 22:44



أطباء جدد يطالبون بالاكتتاب أمام القصر الرئاسي
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نظمت مجموعة من الأطباء المتخرجين حديثاً وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام القصر الرئاسي للمطالبة بحقهم في الاكتتاب في الوظيفة العمومية.
 
ورفع الأطباء لافتة تطالب باكتتابهم في الوظيفة العمومية تماشياً مع التوصيات التي سبق أن أعطاها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بضرورة تنظيم مسابقة اكتتاب كل عام، واكتتاب جميع الأطباء.
 
وتحدث الأطباء المحتجون عن نقص الكادر البشري في المستشفيات الموريتانية، في الوقت الذي يعاني فيه الأطباء من عدم الاكتتاب في الوظيفة العمومية.
 
وأشاروا إلى أن عدد الأطباء غير المكتتبين في البلاد يصل إلى 60 طبيباً عاماً، مشيرين إلى أن وزارة الصحة المعنية بالملف لم تنظم أي مسابقة اكتتاب هذه السنة.
 
في المقابل استنكر الأطباء بشدة قرار السلطات "التعاقد مع أطباء أجانب رغم وجود عشرات الأطباء الشباب في بطالة تامة"، وفق تعبيرهم.
 
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية أعلن الأطباء عن تنظيم سلسلة وقفات أمام الرئاسة ووزارة الصحة حتى تتم تلبية مطالبهم.
 


الكلمات المفتاحية : أطباء, احتجاج, القصر, طب
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