أطباء موريتانيا يلوحون بإضراب شامل

أعلنت نقابتا الأخصائيين الموريتانين، والأطباء العموميين عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل في مركز الاستطباب الوطني بنواكشوط، وعلى عموم التراب الوطني.



وقالت النقابتان فى بيان مشترك إن هذه الوقفة تمثل بداية سلسلة وقفات قد تؤدي إلى إضراب عام وشامل على عموم البلاد، إذا لم تنفذ ما وصفه الأطباء بمطالبهم الملحة.



وخلص البيان إلى ضرورة الاستجابة بمطالب المتمثلة أساسا فى تحسين ظروف العمل من أجل خدمة صحية جيدة للمواطن الموريتاني.



