جرافيك.. تاريخ الحوارات السياسية في موريتانيا

موريتانيا: لم نسجل حالة وفاة في صفوف حجاجنا

أطراف الحوار تسهر على وضع لمساته الأخيرة

وزير يدعو اسبانيا لمواكبة "نهضة" اقتصاد موريتانيا

تركيا تمنح موريتانيا 7 كيلوغرامات من بذور "العلندة"

قادة المعارضة يتابعون الحوار من الفنادق والبوادي

مطالبة الرئيس بالتدخل لتصحيح "أزمة الرواتب"

وزيرة الزراعة: فساد القطاع عائد للأنظمة السابقة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي
Sahara Media Agency : اجتماع يضم ممثلين للأطراف المشاركة فى الحوار بقصر المؤتمرات https://t.co/mJJjJqfmcB
الخميس 29 سبتمبر - 03:49
Sahara Media Agency : Dialogue politique : réunion de concertation entre les parties engagées https://t.co/vAp9Fd4eJL
الخميس 29 سبتمبر - 02:06
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

أطراف الحوار تسهر على وضع لمساته الأخيرة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 28 سبتمبر 2016 - 22:58



أطراف الحوار تسهر على وضع لمساته الأخيرة
مواضيع ذات صلة

أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن اجتماعا يضم ممثلين عن الأطراف السياسية المشاركة في الحوار، بدأ مساء اليوم الأربعاء في قصر المؤتمرات، واستمر حتى ساعات متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الحوار المقرر انعقاده زوال غد الخميس.
 
وحسب المصادر فان الاجتماع يضم ممثلين عن جميع الأطراف المشاركة في الحوار، بمن فيهم ممثلاً عن حزب التحالف الشعبي التقدمي، وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي وكتلة الوفاق الوطني، وكتلة المواطنة، وائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية، بالإضافة لممثل عن النظام.
 
ووفقا لنفس المصادر فإن الأطراف السياسية المشاركة في الحوار السياسي اتفقت على افتتاحه يوم غد الخميس، في قصر المؤتمرات بنواكشوط، وستبدأ عند الساعة الثالثة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
 
وأشارت هذه المصادر إلى أنه من المتوقع أن يفتتح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هذه الجلسة، معلناً انطلاق الحوار السياسي الذي استغرق التحضير له عدة أشهر.
 
وحتى الآن يقاطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة هذا الحوار، ويضم المنتدى في صفوفه أحزاباً سياسية وهيئات من المجتمع المدني ونقابات، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة.
 
كما أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض رفضه للدخول في أي حوار سياسي مع النظام قبل تطبيق الممهدات التي طرحها المنتدى العام الماضي، وقد تسبب هذا الموقف في انشقاق عدد من قيادات الحزب.
 


الكلمات المفتاحية : الحوار, المعارضة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة