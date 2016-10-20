أطراف الحوار في موريتانيا توقع محضر الاتفاق





وقعت الأطراف السياسية المشاركة في " الحوار الوطني الشامل " على محضر الإتفاق السياسي المنبثق عن الحوار بقصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط .





ووقع عن أحزاب الأغلبية الرئاسية رئيس حزب الفضيلة عثمان ولد الشيخ أبوالمعالي ، و عن أحزاب المعارضة رئيس حزب الوئام بيجل ولد حميد و عن رئاسة الجمهورية الأمين العام للحكومة الموريتانية مولاي ولد محمد لغظف .





وغاب عن حفل التوقيع رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير الذي رفض الحضور إلى الجلسة الختامية ، وقال إنه لم تتم دعوته إلى حضور صياغة البيان الختامي .







واختتمت مساء اليوم الخميس جلسات الحوار الوطني الشامل، الذي نظمته الحكومة وقاطعته المعارضة التقليدية، وتمت تلاوة مخرجات الحوار في حفل حضره الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بقصر المؤتمرات بنواكشوط، وغاب عنه رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير.

