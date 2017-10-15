أطعمة قد تصيبك بمرض السرطان.. الدراسات حذرت منها



شهد مرض السرطان انتشاراً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، وذلك ما أرجعته العديد من الدراسات العلمية إلى النظام الغذائي الخاطئ الذي يتبعه العديد من الناس، رافعين من احتمال الإصابة بالمرض.



وأثبتت الدراسات أن هناك مواد مسرطنة كامنة في العديد من الأطعمة وهي المسؤولة بشكل مباشر عن الإصابة بهذا المرض الخبيث الذي يهدد حياة الملايين حول العالم.



وإليكم فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنبها لتفادي الإصابة بالسرطان، حسب ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:



الطماطم المعلبة



رغم أن الطماطم من الأطعمة المكافحة للسرطان لاحتوائها على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة، إلا أن المعلب منها يعد سببا واضحا للإصابة بالسرطان، وذلك بسبب مادة بيسفينول الكيميائية التي تستخدم لحفظ الأطعمة المعلبة.



فهذه المادة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، سرطان البروستاتا، العقم والبلوغ المبكر واضطرابات التمثيل الغذائي وداء السكري من النوع الثاني.



الزيوت المهدرجة



تستخدم الزيوت المهدرجة للحفاظ على الأغذية المصنعة، لكن هذه الزيوت تؤثر سلباً على أغشية الخلايا مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.



بعض منتجات الألبان



اكتشف الخبراء وجود صلة بين ارتفاع تناول الكالسيوم والإصابة بسرطان البروستاتا، وذلك لأن منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم يمكن أن تخفض مركب ديهيدروكسيفيتامين الهرموني بالجسم، وهو المسؤول عن حماية الرجال من الخلايا السرطانية.



اللحوم المصنعة



تحتوي اللحوم المصنعة مثل النقانق وغيرها على مواد كيميائية ومواد حافظة مختلفة، على رأسها نترات الصوديوم التي تعد من أخطر المواد المسرطنة وهي التي تمنح هذه اللحوم مظهرها الطازج ومذاقها الشهي.



السكر المكرر



يعتبر السكر المكرر الغذاء المفضل للخلايا السرطانية، حيث تنمو وتزدهر تلك الخلايا على المحليات الغنية بالفركتوز مثل شراب الذرة.



المشروبات الكحولية



يعد تناول المشروبات الكحولية السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الفم، المريء، الكبد، القولون، المستقيم وسرطان الثدي.



الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية المشبعة



أثبتت الدراسات أن النساء اللاتي يتناولن كميات كبيرة من الدهون المشبعة تزيد لديهن فرص الإصابة بسرطان الثدي بنسبة أكثر من 30 في المائة في فترة ما بعد انقطاع الطمث، مقارنة بنظيراتهن ممن لا يتناولن هذا النوع من الدهون .



وتوجد هذه الدهون بكثرة في الأجبان، اللحوم الدهنية، والحلويات المليئة بالزبدة.

