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أعضاء مجلس الامن الدولي يزورن موريتانيا


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 - 17:28



أعضاء مجلس الامن الدولي يزورن موريتانيا
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قال سفير فرنسا وممثلها الدائم بمجلس الأمن الدولي  فرانسوا دلاتر اليوم الثلاثاء إن أعضاء المجلس سيزورون موريتانيا  خلال الاسابيع المقبلة، للاطلاع على استعدادات القوة المشتركة لمجموعة الساحل.
 
وأكد دلاتر أن فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، تنوي جعل القضاء على الإرهـــاب إحدى أهم أولويات مأموريتها، مضيفا أن القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل تنوي إطلاق عملياتها الأولى خلال الشهر الجاري.
 
وسيزور أعضاء المجلس بالاضافة إلى موريتانيا كلا من مالي وبوركينا فاسو، وذلك بالتزامن مع بدء عمل القوة العسكرية للمجموعة الخاصة بمكافحة الارهاب.
 
وتضم مجموعة دول الساحل الخمس كلا من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو، وتأسست عام 2014 بهدف التنسيق في المجال الأمني والتنموي، وتتخذ من نواكشوط مقرا لها.
 


الكلمات المفتاحية : الإرهاب, الساحل, مجلس الأمن
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