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أعضاء من مجلس الشيوخ يزورون ولد غده فى سجنه


روصو-صحراء ميديا
الثلاثاء 11 يوليوز 2017 - 14:26



أعضاء من مجلس الشيوخ يزورون ولد غده فى سجنه
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زار أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ ، الغرفة العليا فى البرلمان  ، اليوم الثلاثاء السناتور محمد ولد غده فى سجنه ، بمدينة روصو ، جنوبي موريتانيا .

وحسب مراسل "صحراء ميديا" فان الأعضاء ، المعلومة منت الميداح ، و زينب منت الده، وعمر الفتح ، ويعقوب ولد حمزة ،قاموا بزيارة العضو محمد ولد غده الذى ستتم محاكمته الخميس القادم .

و قالت  النيابة العامة أمس  الاثنين إن إجراءات المتابعة والتوقيف وتعليق التوقيف بحق عضو مجلس الشيوخ محمد ولد أحمد غده وقعت طبقا للقانون كما سبق توضيحه في البيانات السابقة.
 
ويتهم السناتور محمد ولد أحمد غده  بالقتل والجرح خطأ والسياقة بدون تأمين، وتم القبض عليه الجمعة الماضي ، وأحيل إلى السجن المدني فى مدينة روصو، ، بعد أن اعتقلته فرقة من الدرك من منزله فى العاصمة نواكشوط.


الكلمات المفتاحية : روصو, سجن, موريتانيا, ولد غده
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