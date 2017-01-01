أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

رداً على وزير المالية

وثيقة تؤكد منع اعلي ولد محمد فال من حقوقه

حريق في مقهى البنك المركزي الموريتاني

أحمد ولد يحي عضواً في المكتب التنفيذي لـ"الكاف"

موريتانيا: التنقيب عن الذهب يواصل حصد الأرواح

"الشيوعية" تتسبب في أزمة بين تونس والجزائر

"ماكرون".. الشاب الذي وثق فيه الفرنسيون

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | رداً على وزير المالية https://t.co/vgjvs5kUW5رداً-على-وزير-المالية_a34712.html https://t.co/G1gLf6XAyW
الاثنين 8 ماي - 14:07
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | وثيقة تؤكد منع اعلي ولد محمد فال من حقوقه https://t.co/vgjvs5kUW5وثيقة-تؤكد-منع-اعلي-ولد-محمد-فال-من-… https://t.co/JNBw7ejmdV
الاثنين 8 ماي - 14:07
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر


عبد الله ولد محمدي
الاثنين 8 ماي 2017 - 14:38



أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد ولد داداه، في مناسبة أعادت موريتانيا إلى واجهة التاريخ وخرائط الجغرافيا، وجلبت احترام العالم واهتمامه، وحرك غيرة العرب وحسدهم.
 
تزامن هذا الحدث الجلل مع انعقاد مؤتمر القمة العربية بالرياض في الأيام الأخيرة من شهر مارس، كان خيار تمثيل موريتانيا قد حسم إذ طلب الرئيس الجديد من سلفه تمثيله في القمة، وهي مهمة ليست باليسيرة، فقد لا تكون قيمة رجل سلم السلطة طواعية لخلفه كبيرة، خصوصا بين رجال يتقاتلون - كالوحوش – حتى آخر قطرة دم تشبثا بكراسيهم.
 
قيض لي أن أرافق الوفد الموريتاني إلى القمة؛ وصلنا إلى الرياض مع الساعات الأولى للصباح، وبدأنا على الفور إجراء الترتيبات الإدارية للحصول على الوثائق الضرورية للمشاركة في فعاليات القمة، وعلى رأس تلك الوثائق تصاريح المرور عبر الحواجز الأمنية الكثيرة التي وضعتها السلطات السعودية في كل مكان تقريبا لتأمين ضيوف القمة من ملوك ورؤساء.
لا أبالغ إذا قلت إن "أعلي ولد محمد فال" كان نجم تلك القمة بدون منازع، فالرجل الذي يترأس وفد بلاده للقمة العربية هو -حسب الوصف- رجل منتهية ولايته، وهي سابقة لم تعرفها القمم العربية من قبل في تاريخها الطويل والممل، ذلك لأن "الولاية" في الجمهوريات الملكية هي ولاية مفتوحة لا تنتهي حتى بانتهاء عمر الولي بل تتوارث وتنتقل عموديا من الآباء إلى الأبناء والأحفاد كما تتوارث أفقيا بين رفاق السلاح وأبناء العمومة وأصحاب المصالح.
 
لذلك وجد الصحفيون في حضوره خروجا على مألوف المؤتمرات العربية حتى لا أقول مللها، كما نظروا إليه بعد نجاحه في إدارة المرحلة الانتقالية وإخراج موريتانيا من عنق الزجاجة كأحد القادة العرب الذين قدموا مساهمة يعتد بها لدفع حركة التحول الديمقراطي الوليدة في العالم العربي.
 
عندما وصل" أعلي" أمام مدخل القاعة الكبرى التي يعقد فيها المؤتمر أثار اهتمام المصورين الصحفيين فكان يبتسم لهؤلاء ويرد على أسئلة أولئك بأدب جم ولباقة؛ في الراحة التي أعقبت الجلسة الافتتاحية، كان الرؤساء والملوك يسلمون على "أعلي"، بعضهم يعانقه بحرارة وبعضهم يهنئه على انتهاء الانتخابات ونجاحه في إدارة الفترة الانتقالية، وبعض ثالث يتمنى لموريتانيا ازدهارا واستقرارا ورفاهية إلى غير ذلك من المجاملات العربية التي تخفي أكثر مما تظهر، وتظهر نقيض ما تخفي.
 
كان من بين الرؤساء الذين جاءوا لمصافحة "أعلي" الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وكان بجانبه عبد الله الأحمر شيخ مشايخ قبائل حاشد، وما أن انتهى صالح من السلام عليه حتى مد الأحمر يده لمصافحته وصاح بأعلى صوته: "أهلا بالرجل الذي وفّي"، لم يفهم "أعلي" سياق الجملة التي تلفظ بها الأحمر ومع ذلك ابتسم له وصافحه بأدب واحترام، قبل أن يودعه.
 
بعد ذلك نظر "أعلي" من طرف خفي إلى وزير الخارجية أحمد ولد سيد أحمد الذي كان يراقب المشهد عن قرب مبتسما، وبدأ يشرح لـلرئيس أن الهدف من جملة الشيخ الأحمر هو إغضاب الرئيس عبد الله صالح والتعريض بوعوده الألف بعدم الترشح والتي ما يفتأ ينكث بها، ثم بدأ يستعرض له تاريخ الأزمة اليمنية والعلاقات المعقدة بين الأحمر ورئيسه أو بين الرئيس وشيخه.
 
أذكر أن " صيحة الأحمر" ظهرت آنذاك عنوانا في العديد من الصحف الغربية بعد أن رويت القصة لمراسل وكالة أنباء "روترز" الذي جاءني ضجرا المساعدة في رواية قصة أو حادثة ينشرها لقرائه الغربيين بعيدا عن خطابات قادة العرب المملة.
 
كان "اعلي" رحمه الله يحلم بموريتانيا خارجة عن المألوف العربي، وتحويلها إلي صرح من صروح الديمقراطية، وكان معه فريق رائع من الكفاءات الوطنية التي تعمل معه على تحويل ذلك الحلم إلي حقيقة، إلا أنه وللأسف الشديد – كما ظهر لاحقا – فقد كان ذلك الحلم صرحا من خيال .. فهوى.
 
رحم الله " أعلي ولد محمد فال " وغفر له ورعى موريتانيا وحفظها.
 

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة