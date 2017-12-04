أفريقيا الوسطى: مقتل جندي موريتاني وجرح آخرين



قتل جندي موريتاني وجرح ثلاثة آخرون يعملون في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسكا"، وفق ما أعلن عنه اليوم الاثنين.



وقالت قوات "المينوسكا" إن الجنود كانوا يحرسون مدخل مخيم للنازحين وسط البلاد، قبل أن تتم مهاجمتهم من طرف مسلحين من ميليشيا "آنتي بالاكا".



وأكدت البعثة الأممية أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي موريتاني واحد، وجرح ثلاثة آخرين، من دون أن تكشف عن هويات القتلى أو الجرحى.



وهذا هو أول جندي موريتاني يفقد حياته في هجوم مباشر بجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تنتشر وحدات موريتانيا في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام.

