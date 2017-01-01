ماكرون يستهل جولته فى أفريقيا من مالي

فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية

أفريقيا الوسطى: 100 قتيل فى اشتباك بين المليشيات

إطلاق مشروع أنبوب للغاز بين المغرب ونيجيريا

روصو: جلسة محاكمة استعجالية لـ"ولد غده"

موريتانيا: ترقبُ لاستدعاء الحكومة هيئةَ الناخبين

ولد عبد العزيز يغادر إلى كوناكري

اتفاق "هش" ينهي تمرد الجنود في ساحل العاج

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية https://t.co/vgjvs5kUW5فلاش-سريع-بأهم-الأخبار-المحلية-والدولي… https://t.co/bE7kQNvsM0
الاربعاء 17 ماي - 12:29
Sahara Media Agency : آخر الأخبار المحلية والدولية https://t.co/q7ysKVOcVI
الاربعاء 17 ماي - 12:29
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

أفريقيا الوسطى: 100 قتيل فى اشتباك بين المليشيات


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 17 ماي 2017 - 10:00



أفريقيا الوسطى: 100 قتيل فى اشتباك بين المليشيات
مواضيع ذات صلة

أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل 100 شخص خلال الأسبوع الماضي في أعمال عنف على يد ميليشيا في جنوب جمهورية أفريقيا الوسطى، محذرة من أن القتال آخذ في الانتشار بفعل الخصومات العرقية والدينية.
 
ويمثل العنف تصعيدا جديدا في الصراع في أفريقيا الوسطى الذي بدأ في عام 2013 عندما أطاح تحالف يدعى سيليكا وأغلبه من المسلمين بالرئيس فرانسوا بوزيز مما دفع ميليشيا مسيحية تدعى أنتي-بالاكا للقيام بعمليات قتل انتقامية.
 
وتصاعدت الاشتباكات يوم الاثنين في بلدة بريا على بعد نحو 300 كيلومتر من بلدة بانجاسو الحدودية في جنوب شرق البلاد مما دفع نحو ألف مدني للبحث عن ملجأ قرب قاعدة للأمم المتحدة وفق ما ذكره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
 
وقال فريدريك لاي ماناتسوا رئيس بعثة مؤسسة أطباء بلا حدود الخيرية في العاصمة بانجي إن مستشفى تابعا للمنظمة في بريا استقبل 24 جريحا في وقت مبكر أمس الثلاثاء مع استمرار القتال.
 
في الوقت نفسه قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إن الوضع في بانجاسو أصبح "تحت السيطرة" بعد هجوم لميليشيا مسيحية في مطلع الأسبوع أودى بحياة قرابة 30 شخصا وأجبر الآلاف على الفرار.
 
وقال دوجاريك في بيان إن تقارير لم يتم التحقق منها بعد تشير إلى أن ما يصل إلى 100 شخص ربما قتلوا في ثلاثة أيام من الاشتباكات من السابع حتى التاسع من مايو أيار في بلدة ألينداو بين مسلحي أنتي-بالاكا وجماعة كانت تابعة لسيليكا سابقا.
 
وأضاف أن القتال شرد ما يصل إلى 8400 شخص وأن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يخطط لقيادة مهمة من عدة وكالات بهدف تقصي الحقائق هناك.
 
وفي بلدة بانجاسو على الحدود مع جمهورية الكونجو الديمقراطية قالت بعثة حفظ السلام الدولية إن قواتها سيطرت على مواقع استراتيجية بعد ضربات جوية الاثنين. وتم تحديد هوية 26 جثة هناك حتى الآن بعد القتال في الأسبوع الماضي.
 
وقال القائد العسكري بالبعثة الجنرال بالا كيتا للصحفيين في بانجي "انتهى الأسوأ. نحن نسيطر على الأرض ورجالنا سيواصلون عمليات البحث والتمشيط".
 
وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن العنف في بانجاسو دفع ما يقدر بنحو 2750 لاجئا إلى الفرار عبر الحدود إلى الكونجو في مطلع الأسبوع.
 
وفي بانجي شارك المئات في مسيرة للمطالبة بتقديم مرتكبي أعمال العنف للعدالة بعد سنوات من الإفلات من العقاب.


الكلمات المفتاحية : أفريقيا الوسطى, العنف
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة