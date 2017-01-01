أفضل الرياضات لجسم الصائم فى رمضان

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الثلاثاء 30 ماي - 04:29
Sahara Media Agency : هل يفعلها الشيوخ مرة ثانية ويضربون النظام من تحت الحزام.. خيارات عديدة على طاولة المجلس https://t.co/DQUrIVu140
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أفضل الرياضات لجسم الصائم فى رمضان


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 30 ماي 2017 - 02:20



أفضل الرياضات لجسم الصائم فى رمضان
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يتساءل الكثير من الصائمين عن فائدة الرياضة وأفضل وقت لممارستها في شهر رمضان المبارك.

وتعتبر ممارسة الرياضة أثناء الصيام مهمة ومفيدة لأنها تزيد من كفاءة ونشاط عمل الكبد وعضلات الجسم وتخلص الجسم من السموم والشحوم.

وبحسب الأطباء والمختصين فإن أفضل وقت لممارسة الرياضة قبل الفطور بحوالي ساعة وفي جو معتدل وذلك حتى لا يتعرض الجسم للإرهاق والتعب بسبب خسارة السوائل والأملاح، حيث يتم التعويض مباشرة بمجرد الفطور، وأفضل رياضة يمكن ممارستها أثناء الصيام هي المشي.

وتعمل ممارسة الرياضة قبل الفطور على التخلص من السموم وتنشيط الدورة الدموية.

أما أفضل وقت لممارستها بعد الفطور بساعتين تقريبا، حيث يمكن للصائم ممارسة الرياضات المختلفة، ما يساعد على تحفيز وتسريع حرق الدهون.



الكلمات المفتاحية : الرياضة, الصوم, رمضان
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