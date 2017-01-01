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أف سي نواذيبو يجدد عقد الحارس ابراهيم سليمان


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 29 ماي 2017 - 00:33



أف سي نواذيبو يجدد عقد الحارس ابراهيم سليمان
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جدد نادي أف سي نواذيبو عقد حارسه إبراهيم سليمان، الحارس الأول للمنتخب الموريتاني لكرة القدم.
 

وسيتيح العقد الموقع بين اللاعب والنادي إمكانية لعب براهيم سليمان، لموسم آخر مع نادي العاصمة الاقتصادية نواذيبو.
 

والتحق سليمان بداية الموسم الماضي بنادي اف سي نواذيبو ، لكن الإصابات أثرت على موسمه الأول مع النادي.
 

لكنه استطاع تقديم نفسه من جديد خلال الموسم الحالى 2016 ـ 2017 ، وقدم مباريات أقنعت النادي بضرورة التجديد له.
 

وانهي فريق العاصمة الاقتصادية، موسمه هذا العام في المناطق الدافئة، بعد أن خرج من صراع المنافسة على اللقب بشكل مباشر.
 

وسيلعب النادي المباراة النهائية  لكأس رئيس الجمهورية، حيث سيواجه نادي تفرغ زينة، في مباراة سيحاول كل فريق من خلالها انقاذ موسمه، بعد أن خطف نادي الكونكورد لقب الدوري من الجميع


الكلمات المفتاحية : قدم, لاعب كرة, نواذيبو
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